Avrupa borsaları haftayı yükselişle kapattı
Avrupa borsaları, Trump’ın gümrük vergisi tehditlerine rağmen haftayı yükselişle kapattı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,01 değer kazanarak 557,19 puana yükseldi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61 artışla 8.809,74 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,08 yükselerek 38.655,09 puana ulaştı.
Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,11 değer kazanarak 8.111,63 puana çıktı.
Almanya'da DAX 40 endeksi haftanın son işlem gününü düne göre değişmeyerek 22.552,43 puandan kapattı.
Avro/dolar paritesi TSİ 21.10 itibarıyla yüzde 0,29 düşüşle 1,039 seviyesinde seyrediyor.
Analistler, ABD'nin gümrük tarifelerinin ekonomi üzerinde oluşturacağı yük konusunda endişelerin arttığını, buna rağmen Avrupa pay piyasalarının dirençli kaldığını ifade etti.
ABD Başkanı Trump, 26 Şubat'ta AB'ye yönelik gümrük vergilerini yakında açıklayacaklarını ve yüzde 25 tarife uygulamaya karar verdiklerini bildirmişti.
Makroekonomik veri tarafında, Almanya'da ocakta yüzde 2,3 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle şubatta değişmeyerek Avrupa Merkez Bankasının yüzde 2'lik hedefine yakın kalmayı sürdürdü.