Avrupa borsaları haftayı yükselişle kapattı

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,64 artışla 611 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51 artarak 10.223,54 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,94 değer kazanarak 24.538,81 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,68 yükselerek 8.126,53 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1 artışla 45.527,42 puana ulaştı.

Avro ve dolar paritesi, TSİ 21.35 itibarıyla yüzde 0,819 düşüşle 1,187 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa borsalarında yatırımcıların odak noktası, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Jerome Powell'ın halefi olarak eski Fed Guvernörü Kevin Warsh'ı aday göstermesine kaydı. Warsh’ın son dönemde faiz indirimlerine yeşil ışık yaktığını hatırlatan analistler, buna rağmen Warsh'ın, Donald Trump'ın faiz indirimi yönündeki taleplerini tam olarak yerine getirip getirmeyeceğinin henüz netleşmediğini belirtti.

Hafta sonuna girerken ABD’nin İran’a yönelik olası askeri müdahale haberlerinin piyasalarda risk iştahını baskıladığını kaydeden analistler; piyasaların jeopolitik gelişmeleri, Warsh'ın adaylık sürecini ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) önümüzdeki haftaki faiz toplantısını kritik eşik olarak izlemeye devam edeceğini bildirdi.

Veri tarafında ise Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Alman ekonomisi, 2025'in dördüncü çeyreğinde yüzde 0,3 büyüyerek yüzde 0,2 olan piyasa beklentilerini geride bıraktı. Almanya’da enflasyon tarafında ise yükseliş gözlendi. Aralık 2025’te yüzde 1,8 olan yıllık enflasyon, ocak ayında yeniden yüzde 2,1 seviyesine çıktı. Analistler, bu artışın ECB'nin faiz politikalarında radikal bir değişikliğe yol açmasını beklemiyor.

Altın ve gümüş fiyatlarında sert fren

Küresel piyasalarda son dönemde rekor üstüne rekor kıran altın ve gümüş fiyatları, haftanın son işlem gününde son yılların en keskin günlük değer kaybını yaşadı.

29 Ocak’ta 5 bin 600 dolar seviyelerini test eden altının ons fiyatı, bugün yüzde 9’a varan bir kayıpla 5 bin doların altına geriledi.

Dünya Altın Konseyi’ne (WGC) göre, bu düşüş, altın piyasası için Nisan 2013'ten bu yana görülen en büyük günlük kayıp olarak kayıtlara geçti.

Gümüş fiyatlarındaki geri çekilme altından çok daha derin oldu. Gün içerisinde yüzde 24 değer kaybeden gümüşün ons fiyatı, 90 dolar kritik eşiğinin altına indi. Gümüş tarafında en son Mart 2020 döneminde bu denli sert bir düşüş yaşanmıştı.

Rekor talebin ardından kar satışları

WGC verilerine göre, 2025'in son çeyreğinde altın talebi tarihin en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Yatırım talebindeki yıllık yüzde 70'lik artışın tetiklediği bu yükseliş, son 20 işlem gününde altını yüzde 30, gümüşü ise yüzde 71 oranında yukarı taşımıştı.

Analistler, bugünkü düşüşün aşırı ısınan piyasadaki kar realizasyonlarından kaynaklandığını belirtti.

Jeopolitik gerilimler ve doların zayıflığıyla beslenen yükseliş trendinin yatırımcıların likidite sağlamak amacıyla güvenli liman varlıklarını nakde çevirmesiyle sekteye uğradığını ifade eden analistler, spekülatif hareketlerin yoğunlaştığı piyasada, son 25 yıldır görülmemiş bir oynaklığın yaşanmasına dikkati çekti.