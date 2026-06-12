Avrupa borsaları haftayı yükselişle kapattı

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,8 değer kazanarak 632,73 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,66 artışla 24.612,56 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 1,83 yükselerek 8.350,87 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,97 değer kazanarak 51.497,21 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,63 artarak 10.471,72 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.16 itibarıyla yatay seyir izleyerek 1,158 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa borsalarında ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşmanın birkaç gün içinde tamamlanacağını açıklamasının ardından pozitif seyir hakim oldu.

Trump, İran'la anlaşma belgesinin son halinin hazırlandığını belirterek "Belgelerin son halinin hazırlanması sürecinden geçiyoruz. Bu süreç önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak ve bir imza töreni düzenlenecek." dedi.

İran lideri Mücteba Hamaney'in anlaşmayı onaylayıp onaylamadığına ilişkin soruya Trump, "Anladığım kadarıyla cevap, evet." yanıtını verdi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, İngiltere ekonomisi nisanda aylık bazda yüzde 0,1 daralırken şubat-nisan aylarını kapsayan üç aylık dönemde yüzde 0,7 büyüdü.

Ekonomi nisanda Ağustos 2025'ten beri ilk kez küçülme gösterdi. Bu daralmada ABD/İsrail-İran Savaşı ve enerji şokunun etkileri belirleyici oldu.

Almanya'da ise mayıs ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 0,2 azalırken yıllık ise yüzde 2,6 arttı ve beklentileri karşıladı.