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Avrupa borsaları haftayı yükselişle tamamladı

Avrupa borsaları, Almanya'daki borçlanma uzlaşısının etkisiyle haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Haber Merkezi
AA
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Avrupa borsaları haftayı yükselişle tamamladı
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,15 artışla 546,6 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,05 artarak 8.632,33, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,86 değer kazanarak 22.986,82, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,14 yükselerek 8.028,28 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,73 artışla 38.655,3 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.43 itibarıyla yüzde 0,28 yükselişle 1,088 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, Almanya'da siyasi partilerin kamu borçlanmasında büyük artış yapılması konusundaki anlaşmasını olumlu karşıladı.

Almanya'nın bir sonraki başbakanı olması beklenen Friedrich Merz, kamu borçlanmasında büyük artış yapılması konusunda Yeşiller Partisi ile uzlaşıya vardı.

İngiltere ekonomisi imalat sektöründeki düşüş nedeniyle ocakta aylık bazda yüzde 0,1 daraldı.

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