  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Avrupa borsaları İngiltere dışında yükselişle kapandı
Takip Et

Avrupa borsaları İngiltere dışında yükselişle kapandı

Haftanın üçüncü işlem gününde Avrupa borsaları İngiltere dışında yükselişle kapandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avrupa borsaları İngiltere dışında yükselişle kapandı
Takip Et

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,18 değer kazanarak 541,21 puana çıktı.

Banka hisseleri ortalama yüzde 1,5 ve otomobil üreticilerinin hisseleri ortalama yüzde 1,64 değer kazandı.

Avrupa'da bankalar 1997'den beri en iyi 6 aylık getirilerini elde ederek dikkati çekti. Stoxx 600 Bankacılık endeksi yılın ocak-haziran döneminde yaklaşık yüzde 30 artış gösterdi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,49 artarak 23.700,11 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,99 yükselerek 7.738,42 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,57 değer kazanarak 39.685,28 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 düşüşle 8.774,65 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.48 itibarıyla yüzde 0,15 düşüşle 1,179 seviyesinde seyrediyor.

Avrupa borsalarında da Orta Doğu'daki ateşkesin ardından yaşanan geçici coşku, yerini ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında devam eden ticaret ihtilaflarına ilişkin endişelere bıraktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın AB için bir anlaşma için belirlediği süre 9 Temmuz'da dolacak.

Borsa İstanbul'dan üç hisseye kredili işlem yasağıBorsa İstanbul'dan üç hisseye kredili işlem yasağıBorsa Haberleri

 

OYAK Yönetimi Kurulu Başkanlığına Zekai Aksakallı atandıOYAK Yönetimi Kurulu Başkanlığına Zekai Aksakallı atandıŞirket Haberleri

 

Borsa Haberleri
Borsa İstanbul'dan üç hisseye kredili işlem yasağı
Borsa İstanbul'dan üç hisseye kredili işlem yasağı
Dünya borsaları İstanbul'da buluşuyor
Dünya borsaları İstanbul'da buluşuyor
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul'dan üç hisseye kredili işlem yasağı
Borsa İstanbul'dan üç hisseye kredili işlem yasağı
New York borsası, günü karışık seyirle kapattı
New York borsası, günü karışık seyirle kapattı