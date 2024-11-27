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Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, İngiltere hariç düşüşle kapandı. Gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,19 değer kaybederek 504,96 puana gerilerken, Almanya, Fransa ve İtalya'nın borsa endeksleri de düşüş yaşadı, İngiltere ise yüzde 0,2 yükseldi.

Haber Merkezi
AA
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Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,19 değer kaybederek 504,96 puan oldu.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,18 azalarak 19.261,75 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,72 düşüşle 7.143,03 puan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,23 değer kaybıyla 33.089,72 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 8.274,75 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.35 itibarıyla yüzde 0,849 artışla 1,058 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar bugün ABD'deki büyüme verilerine odaklanırken, ABD ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,8 ile tahminlere paralel büyüdü.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın dün Çin, Meksika ve Kanada'ya yönelik yeni gümrük vergisi planları piyasaları baskılamaya devam etti.

Piyasalardaki negatif seyirde Fransa'da 2025 bütçe tasarısı üzerinde uzlaşı sağlanamaması nedeniyle hükümetinin düşme riskiyle karşı karşıya kalması da etkili oldu.

Fransa Başbakanı Michel Barnier, bu durumun gerçekleşmesi halinde finans piyasalarında ciddi dalgalanmalar yaşanacağını söyledi.

Öte yandan, lüks araç markası Aston Martin'in karında zayıflama olabileceğine yönelik açıklamasının ardından, şirket hisselerinde yüzde 5'i aşan kayıp görüldü.

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