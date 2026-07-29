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Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, ABD ve İran arasında gerilimin yükseldiği haftanın üçüncü işlem gününü İngiltere hariç düşüşle tamamladı.

Haber Merkezi
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Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,29 değer kaybederek 645,01 puana indi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 gerileyerek 8.408,27 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,01 değer kaybıyla 25.460,48 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,49 azalarak 51.443,11 puana düştü.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,34 artarak 10.908,41 puana çıktı.

Euro/dolar paritesi TSİ 19.24 itibarıyla yüzde 0,04 düşüşle 1,138 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa piyasaları, Orta Doğu'da ABD ile İran arasında yükselen gerilime odaklandı.