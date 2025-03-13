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Avrupa borsaları İngiltere hariç günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları, İngiltere hariç düşüşle kapanırken, Trump’ın AB’ye yönelik yüzde 200 gümrük vergisi tehdidiyle alkollü içecek üreticilerinin hisseleri geriledi.

Haber Merkezi
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Avrupa borsaları İngiltere hariç günü düşüşle kapattı
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 Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,15 değer kaybederek 540,44 puan oldu.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,48 azalarak 22.567,14 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,64 düşüşle 7.938,21 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 37.999,73 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 yükselişle 8.542,56 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.36 itibarıyla yüzde 0,19 düşüşle 1,087 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliğine (AB) yönelik yeni tarife tehditlerine odaklandı.

Trump, ABD'de üretilen viskilere getirdiği yüzde 50 gümrük vergisini kısa sürede kaldırmaması halinde AB'den ithal edilen tüm alkollü ürünlere yüzde 200 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

AB'yi "dünyanın en düşmanca ve istismarcı vergilendirme otoritesi" olarak nitelendiren Trump, AB'nin "ABD'den faydalanmak için kurulduğu" görüşünü yineledi.

Söz konusu açıklamaların ardından Avrupa'da alkollü içecek üreten firmaların hisseleri düşüş gösterdi.

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