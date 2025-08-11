  1. Ekonomim
Avrupa borsaları İngiltere hariç günü düşüşle kapattı

Haftanın ilk işlem gününü Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapattı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,06 değer kaybederek 546,76 puan oldu.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalarak 41.583,59 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 düşüşle 7.698,52 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,34 değer kaybederek 24.081,34 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 artarak 9.129,71 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.33 itibarıyla yüzde 0,29 düşüşle 1,161 oldu.

Küresel piyasalar jeopolitik risklere ilişkin endişelerin azalmasıyla haftaya pozitif seyirle başlarken, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verisi piyasaların odağında yer alıyor.

Avrupa tarafında bugünkü sakin veri gündeminin ardından hafta boyunca İngiltere'de hazirana ilişkin işsizlik ve ikinci çeyreğe ilişkin büyüme rakamları, Almanya'da ise yatırımcı güvenini gösteren ZEW Ekonomik Güven Endeksi takip edilecek.

