  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Avrupa borsaları İngiltere hariç günü yükselişle kapattı
Takip Et

Avrupa borsaları İngiltere hariç günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle günü tamamlarken, Stoxx Europe 600 yüzde 0,91 artışla 556,09 puana, Fransa'nın CAC 40 endeksi yüzde 1,56 yükselerek 8.173,75 puana, Almanya'nın DAX 40 endeksi ise yüzde 3,38 artışla 23.081,03 puana çıktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avrupa borsaları İngiltere hariç günü yükselişle kapattı
Takip Et

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,91 artışla 556,09 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,56 yükselerek 8.173,75 puana ve Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da ise DAX 40 endeksi yüzde 3,38 artışla 23.081,03 puana çıktı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,08 değer kazanarak 38.519,4 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,04 düşüşle 8.755,84 puana geriledi.

Avro/Dolar paritesi ise TSİ 20.33 itibarıyla yüzde 1,46 artarak 1,078 seviyelerinde işlem gördü.

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinin yansımaları takip edilirken, Avrupa borsaları günü İngiltere hariç pozitif seyirle tamamladı.

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ocak ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 yükseldi.

Öte yandan Fitch Ratings, yayımladığı analizinde, Almanya'ya ilişkin orta vadeli potansiyel ekonomik büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti.

ABD'den Golden Pass'in ihracat iznini uzatma kararıABD'den Golden Pass'in ihracat iznini uzatma kararıEnerji

 

Rusya'da işsizlik oranı Aralık 2023’ten bu yana ilk kez arttıRusya'da işsizlik oranı Aralık 2023’ten bu yana ilk kez arttıKüresel Ekonomi

 

Borsa Haberleri
New York borsası güne yatay seyirle başladı
New York borsası güne yatay seyirle başladı
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor
Otomotiv hisseleri şubatta yatırımcısını üzdü
Otomotiv hisseleri şubatta yatırımcısını üzdü
Borsada yüzde 3'e yakın yükseliş
Borsada yüzde 3'e yakın yükseliş
Asya borsaları pozitif seyrediyor
Asya borsaları pozitif seyrediyor
Açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de uygulanacak
Açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de uygulanacak