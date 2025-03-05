Avrupa borsaları İngiltere hariç günü yükselişle kapattı
Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle günü tamamlarken, Stoxx Europe 600 yüzde 0,91 artışla 556,09 puana, Fransa'nın CAC 40 endeksi yüzde 1,56 yükselerek 8.173,75 puana, Almanya'nın DAX 40 endeksi ise yüzde 3,38 artışla 23.081,03 puana çıktı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,91 artışla 556,09 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,56 yükselerek 8.173,75 puana ve Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da ise DAX 40 endeksi yüzde 3,38 artışla 23.081,03 puana çıktı.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,08 değer kazanarak 38.519,4 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,04 düşüşle 8.755,84 puana geriledi.
Avro/Dolar paritesi ise TSİ 20.33 itibarıyla yüzde 1,46 artarak 1,078 seviyelerinde işlem gördü.
Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinin yansımaları takip edilirken, Avrupa borsaları günü İngiltere hariç pozitif seyirle tamamladı.
Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ocak ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 yükseldi.
Öte yandan Fitch Ratings, yayımladığı analizinde, Almanya'ya ilişkin orta vadeli potansiyel ekonomik büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti.