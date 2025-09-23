  1. Ekonomim
Avrupa borsaları İngiltere hariç günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, ABD borsalarındaki rekor yükselişlerin desteğiyle İngiltere hariç yükselişle kapandı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,18 değer kazanarak 541,21 puana çıktı.

Banka hisseleri ortalama yüzde 0,52 ve otomobil üreticilerinin hisseleri ortalama yüzde 2,02 değer kazandı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,36 artarak 23.611,33 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,54 yükselerek 7.872,02 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,13 değer kazanarak 42.477,76 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 düşüşle 9.223,32 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,009 düşüşle 1,18 seviyesinde seyrediyor.

New York borsasında teknoloji şirketlerindeki yükselişlerin öncülüğünde dün pozitif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi 46.447,13 puan, S&P 500 endeksi 6.698,88 ve Nasdaq endeksi 22.801,90 puanla tüm zamanların en yüksek seviyelerini gördü.

