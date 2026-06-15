Avrupa borsaları, İngiltere hariç günü yükselişle kapattı

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,19 artışla 634,44 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,05 değer kazanarak 24.894,01, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 yükselerek 8.384,01 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,66 artışla 51.835,95 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,39 düşüşle 10.430,62 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.17 itibarıyla yüzde 0,29 artışla 1,16 oldu.

Avrupa piyasaları, Orta Doğu'daki gelişmelere odaklandı.

ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeyi ve Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri yeniden başlatmayı öngören mutabakatın sağlanması, piyasalarda risk iştahını artırdı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "yoğun görüşmelerin ardından" ABD ile İran arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Her iki tarafın da "Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan ettiğini" aktaran Şerif, anlaşmanın resmi imza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'de düzenleneceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump da İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını bildirdi.

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,1, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 0,3 artış gösterdi.

Avrupa Birliği (AB), enerji ithalat harcamasının artmasıyla nisan ayında 7,1 milyar avroluk dış ticaret açığı verdi.

AB ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları, hibrit eylemleri ve insan hakları ihlalleri nedeniyle 34 kişi ile 47 kuruluşu daha yaptırım listesine ekledi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD ve İran arasında sağlanan mutabakatın ardından İran'a yönelik yaptırımların halihazırda kaldırılmayacağına işaret etti.