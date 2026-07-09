Avrupa borsaları İngiltere hariç günü yükselişle kapattı

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,78 artışla 640,87 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,89 değer kazanarak 25.118,27, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 yükselerek 8.326,62 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,09 artışla 52.381,92 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,16 düşüşle 10.472,45 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.29 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 1,14 oldu.

Avrupa piyasaları, Orta Doğu'daki gelişmelere odaklandı.

İran'a yönelik 7 ve 8 Temmuz'da düzenlenen hava saldırılarının detaylarını paylaşan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), yaklaşık 90 askeri hedefi vurarak "İran'a karşı ek bir saldırı turunu tamamladığını" duyurdu. Buna Kuveyt ve Bahreyn'e saldırılarla karşılık veren İran, halihazırda kırılgan olan ateşkes çabalarını sekteye uğratabilecek gerilimi tırmandırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'den ABD'ye dönüş yolunda Air Force One uçağında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran'ın bir anlaşma yapmayı "çok istediğini" söyledi.

Almanya'nın ihracatı mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,1 artış gösterdi. Almanya mayıs ayında 19,1 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Avrupa Birliği (AB), Çin'den ithal edilen otomobil, kamyonet ve otobüs lastiklerine yüzde 45,3'e varan oranda anti-damping vergisi uygulamaya başladı.

AB Komisyonu, ABD ile İran arasında yaşanan askeri gerilimin enerji piyasalarında belirsizliği artırdığını ancak şu aşamada enerji arz güvenliği açısından bir sorun bulunmadığını bildirdi.