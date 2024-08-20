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Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları yeni güne İngiltere hariç alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Haber Merkezi
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Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor
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Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 515,6 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 18.490 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 azalışla 8.327 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 artışla 33.431 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 primle 7.521 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,3 değer kazancıyla 11.136 puanda bulunuyor.

Dün günü yüzde 0,5 yükselişle 1,1085'den tamamlayan Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 1,074 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda faiz indirimlerine yeşil ışık yakacağı beklentisiyle pozitif bir seyir izlediğini belirterek, bugün Avrupa'da gözlerin Euro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildiğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek ay açıklayacağı para politikası kararında 25 baz puanlık bir faiz indiriminin beklendiğini belirten analistler, bankanın gelecek dönemde atacağı adımlarda bugün açıklanacak enflasyon verilerinin belirleyici olabileceğini söyledi.

Almanya'da açıklanan verilere göre Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık bazda yüzde 0,2 artarken, yıllık yüzde 0,8 azaldı. ÜFE'deki yıllık bazdaki azalış serisi böylece 13. aya taşındı.

Öte yandan, İsveç Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,50'ye düşürdü.

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