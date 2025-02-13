Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 artışla 550,24 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,1 değer kazancıyla 22.379 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 azalışla 8.769,65 puanda bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 artışla 37.658 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 primle 12.932,36 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 kazançla 8.112,67 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de beklentileri aşan enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrasında karışık bir seyir izlenirken, gözler bugün ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksine (ÜFE) çevrildi.

Avrupa tarafında ise Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, dün yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergisi söylemlerine yönelik ticarette gümrük vergileri uygulamak yerine anlaşmanın daha faydalı olduğunu söyledi.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Almanya'da ocak ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentilere paralel olarak aylık yüzde 0,2 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,3 arttı.

İngiltere'de 4. çeyrek Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 1,4 artarak öngörüleri geride bıraktı.

Ülkede aralık ayına ilişkin sanayi üretimi ise aylık yüzde 0,5 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Günün geri kalanında, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi verileri takip edilecek.