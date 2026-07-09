Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor

ABD ile İran arasındaki karşılıklı askeri hamleler Orta Doğu'da barış ikliminin kalıcılığının sorgulanmasına yol açarak piyasalarda jeopolitik risk algısının sürmesine neden oluyor. Buna karşın teknoloji hisselerinden genele yayılan alıcılı seyir, endekslerin pozitif tarafta konumlanmasını sağlıyor.

Bu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında saat 10.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 artışla 638,8 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 10.580 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 25.015 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,8 kazançla 52.221 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 8.291 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,3 primle 19.291 puanda bulunuyor.

IMF, İngiltere büyüme tahminini yukarı revize etti

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından "Savaş ve Teknolojinin Kesişiminde Küresel Ekonomi" başlığıyla ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerinin de paylaşıldığı raporda, Avrupa ekonomilerine ilişkin önemli değerlendirmelere yer verildi.

Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 1,1'den 0,9'a indirildiği belirtilen raporda, bölge ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 1,2'de sabit tutulduğu kaydedildi.

Raporda, Almanya'nın büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 0,8'den yüzde 0,7'ye ve gelecek yıl için yüzde 1,2'den yüzde 1'e düşürüldüğü, Fransa ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin de bu yıl için yüzde 0,9'dan yüzde 0,6'ya indirilirken, gelecek yıl için yüzde 0,9 olarak korunduğu bildirildi.

İtalya ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerinin bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 0,5'te tutulduğuna işaret edilen raporda, İspanya ekonomisine dair büyüme tahminlerinin de bu yıl için yüzde 2,1 ve gelecek yıl için yüzde 1,8 olarak korunduğu aktarıldı.

Raporda, İngiltere ekonomisinin büyüme beklentisi ise bu yıl için yüzde 0,8'den yüzde 1'e çıkarılırken, gelecek yıl için yüzde 1,3'te tutuldu. Böylece İngiltere tahminlerde bölgeden pozitif ayrıştı.