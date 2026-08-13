Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor

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ABD'de temmuzda Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 3,4 artarak beklentilere paralel gerçekleşmesi, ABD Merkez Bankasının faiz artırımlarına ilişkin beklentilerin zayıflamasına yardımcı oldu.

Bununla birlikte, Orta Doğu'da ateşkesin uzatılmasına yönelik taraflardan henüz resmi ve net bir açıklama gelmemesi ile Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin belirsizlikler risk iştahını sınırlıyor.

İran yönetiminin şartları kabul edilene kadar Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını bildirmesi enerji arzına yönelik endişeleri canlı tutmasına karşın, petrol fiyatlarında gerileme fiyatlamaları destekliyor.

Avrupa tarafında ise enerji maliyetlerinin enflasyon üzerindeki etkisi ve Avrupa Merkez Bankasının para politikasına ilişkin beklentiler yatırımcıların odağında bulunuyor.

Bu gelişmelerle saat 10.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 660,3 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 10.789 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 53.931 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 20.309 puanda bulunuyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 26.421 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi de önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 8.692 puanda işlem görüyor.