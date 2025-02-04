Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle kapandı

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,22 artışla günü 536,04 puandan kapattı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,66 artarak 7.906,4 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,38 değer kazanarak 36.719,35 puana ulaştı.

Almanya'da ise DAX 40 endeksi yüzde 0,36 yükselişle 21.505,7 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise günü yüzde 0,15 düşerek 8.570,77 seviyesinden tamamladı.

Bu arada, İsviçre bankası UBS’nın hisseleri, bankanın geçen yılın dördüncü çeyrek finansal sonuçlarının ve 3 milyar dolara varan hisse geri alım planlarının yatırımcıları için etkileyici olmamasının ardından yüzde 7,05 düştü.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.20 itibarıyla yüzde 0,26 artışla 1,037 seviyelerinde seyrediyor.

Trump'ın tarifeleri piyasaların odağında

Avrupa piyasalarının odağında, ABD'nin ithalat anlaşmazlığının kısa vadede hafiflemesi vardı. Donald Trump, Kanada ve Meksika'ya getirilen vergilerin yürürlüğe girmesini, bu ülkelerin sınır kontrollerini sıkılaştırılması karşılığında 1 ay ertelediğini duyurmuş ancak Çin'e yönelik bir erteleme yapılmamıştı

Analistler, söz konusu ithalat anlaşmazlığında belirsizliğin halen yüksek olmaya devam ettiği belirterek, şu anda ABD’nin gümrük tarifelerin nasıl devam edeceğinin belli olmadığını kaydetti.

Analistlere göre, Trump’ın açıkladığı gümrük tarifelerinin 30 gün içinde yürürlüğe girip girmeyecekleri ya da Donald Trump'ın o zamana kadar Kanada ve Meksika’dan daha fazla taviz almak isteyip istemediğinin belirsizliğini koruduğunu ifade etti.

ABD'nin cezalandırıcı gümrük tarifeleri konusunda AB'nin “rahat bir nefes alması için henüz çok erken” olduğunu kaydeden analistler, Brüksel için de ABD’nin gümrük tarifelerinin her an uygulanabileceğine işaret etti.

Analistler, piyasa katılımcılarının şu ana kadar ABD gümrük vergilerinden kaynaklanan riskin yönetilebilir olarak değerlendirdiğini de kaydetti.