Avrupa borsaları İspanya hariç yükselişle açıldı

Avrupa borsaları güne İspanya hariç yükselişle başladı.

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0.04, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0.2, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0.1, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0.4 yükselirken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0.7 değer kaybetti.

Bölgede bugün enflasyon ve ekonomik aktiviteye ilişkin veriler takip edilecek.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 153 finans kuruluşunun katılımıyla gerçekleştirilen ve para politikası için kritik bir gösterge kabul edilen Banka Kredi Anketi (BLS) raporuna göre, şirketlerin kredi talebi 2025'in dördüncü çeyreğinde hafif bir artış kaydetti. Finans kuruluşları, 2026'nın ilk çeyreğinde de kurumsal kredi talebindeki artışın devam edeceğini öngörüyor.

Bölgede, ECB ve İngiltere Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Piyasalarda ECB ve BoE'ye ilişkin beklentilerde iki bankanın da faiz oranlarını sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, para politikası metinlerinde gelecek döneme ilişkin ipuçları aranacağını kaydetti.

Bu arada Almanya, Avrupa Birliği (AB) genelinde iş gücü piyasasında en yaşlı nüfus oranına sahip ülke oldu. Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis), "İş Gücü Anketi'ne" ilişkin 2024 verilerine göre, Almanya'daki yaklaşık 40,9 milyonluk iş gücünün 9,8 milyondan fazlasını 55-64 yaş grubundaki bireyler oluşturdu.

Bu yaş grubunun toplam istihdam içindeki payı yüzde 24 ile tüm AB üye ülkeleri arasındaki en yüksek seviyeye ulaştı. AB ortalaması ise aynı dönemde yüzde 20,1 olarak kaydedildi. AB ülkeleri arasında yapılan kıyaslamada Almanya'yı yüzde 23 ile İtalya ve yüzde 22,3 ile Bulgaristan takip etti.