Avrupa borsaları İtalya hariç düşüşle kapandı
Avrupa borsaları günü, Çin’de beklentinin altında kalan ekonomik verilerin etkisiyle İtalya hariç düşüşle tamamladı.
Çin’de perakende satışları bu yıl temmuzda yüzde 2,5 artarak yüzde 4,5 olan beklentinin altında kaldı.
Ülkede sanayi üretimi de temmuzda yüzde 3,7 artışla yüzde 4,4 olan beklentinin altında gerçekleşti.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,93 değer kaybederek 455,57 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,86 düşerek 15.767,28 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,10 değer kaybıyla 7.267,70 puana geriledi.
Birleşik Krallık'ta FTSE 100 endeksi yüzde 1,57 azalarak 7.389,64 puana geriledi.
Öte yandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,57 artarak 28.435,49 puana yükseldi.
Avro/dolar paritesi, TSİ 19.07 itibarıyla yüzde 0,16’lIk yükselişle 1,092 seviyesinde bulunuyor.