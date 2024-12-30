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Avrupa borsaları İtalya hariç günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları, İtalya hariç haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Haber Merkezi
AA
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Avrupa borsaları İtalya hariç günü düşüşle kapattı
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Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,46 değer kaybederek 504,85 puana geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,38 düşerek 19.909,14 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 değer kaybıyla 7.313,56 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 gerileyerek 8.121,01 puana indi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,07 artarak 34.186,18 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.23 itibarıyla yüzde 0,34 düşüşle 1,04 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa piyasalarında işlem gören teknoloji, sanayi ve medya sektörlerinin hisselerinde kayıp yaşanırken, petrol ve gaz gibi enerji sektörü hisselerinde artış oldu.

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