Avrupa borsaları İtalya hariç günü yükselişle kapattı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,06 artışla 508,78 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36 artarak 8.291,68, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,43 değer kazanarak 19.405,2 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 yükselerek 7.257,47 puan oldu.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 33.427,72 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.50 itibarıyla yüzde 0,63 değer kazanarak 1,048 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek döneme ilişkin adımlarındaki belirsizlik ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisinde bulunurken, bu hafta ABD'de açıklanacak büyüme ve Federal Açık Piyasa Komitesinin toplantı tutanakları yatırımların odağında yer alıyor.

Avrupa tarafında ise jeopolitik gelişmelerin etkisinin yanı sıra ekonomik aktivitenin yavaşladığına ilişkin sinyaller takip ediliyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başekonomisti Philip Lane, ekonomiyi desteklemek için para politikasının çok uzun süre kısıtlayıcı kalmaması gerektiğini belirterek, aksi takdirde ekonominin yeterince büyüyemeyeceğini ve bu kez de düşük enflasyon sorununun ortaya çıkabileceğini ifade etti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Clare Lombardelli, bugün yaptığı konuşmada, BoE'nin politika faizini kademeli şekilde indireceğini dile getirerek, ancak ekonomideki olası yavaşlama belirtilerine karşı da dikkatli olunması gerektiğini söyledi.