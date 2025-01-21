Avrupa borsaları, İtalya hariç günü yükselişle kapattı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,4 artışla 525,98 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33 değer kazanarak 8.548,29 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,25 artarak 21.042 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 yükselerek 7.770,95 puana ulaştı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,23 düşüşle 36.059,17 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.23 itibarıyla yüzde 0,12 artarak 1,043 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın dün ABD Kongresi'nde düzenlenen törende yemin ederek göreve başlamasına ve birçok konuda ilk kararnamelerini imzalamasına odaklandı.

Öte yandan, Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos'taki yıllık toplantıları bugün başladı​​​​​​​.

Avrupa Birliği (AB) pazarında yeni otomobil satışı, geçen yıl bir önceki seneye kıyasla yüzde 0,8 artarak 10 milyon 632 bin 381'e ulaştı.

Almanya'da yatırımcıların ekonomik beklentileri, Alman ekonomisinin geçen yıl art arda ikinci kez daralmasının ardından yılın ilk ayında beklentilerin üstünde düşüş gösterdi.