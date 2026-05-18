Avrupa borsaları İtalya hariç günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanması, petrol fiyatlarındaki sıçrama ve küresel tahvil piyasalarındaki sert satış dalgasıyla güne kayıpla başladı.

Ancak günün ikinci yarısında yatırımcıların artan risk iştahıyla kayıplarını telafi eden piyasalar, İtalya hariç günü artı bölgede tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks STOXX Europe 600, yüzde 0,34 artışla 608,99 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,26 artarak 10.323,75 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 değer kazancıyla 7.987,49 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,24 yükselişle 24.247,58 puana ulaştı. İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,75 artışla 17.755,1 puandan günü tamamladı.

İtalya'da ise FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,91 düşüşle 48.669,05 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,23 artışla 1,165 oldu.

Trump'un açıklamaları

Avrupa piyasalarındaki hareketlilikte, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşım etkili oldu. Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla ilgili "derhal ve hızlıca harekete geçmesi" gerektiğini belirtti. Aksi takdirde "kendilerinden geriye hiçbir şey kalmayacağını" ifade eden Trump, "Zaman kritik önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın açıklamaları, Orta Doğu'da tansiyonun yeniden yükselebileceği ve küresel petrol arzında aksamalar yaşanabileceği endişelerini artırdı. Ancak bugün İran basınında yer alan ABD'nin İran petrolü yaptırımlarına "geçici muafiyet" önerdiğine dair haberlerin ardından bölgedeki gerilimin tırmanabileceğine yönelik korkular hafifledi ve piyasalar rahat bir nefes aldı.

Tahvil faizleri 15 yılın zirvesinde

Enerji fiyatlarındaki artışın enflasyonu körükleyeceği ve merkez bankalarının faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağı endişesi, küresel tahvil piyasalarında sert satışları beraberinde getirdi. Almanya'nın 10 yıllık devlet tahvilinin getirisi yüzde 3,19 ile son 15 yılın en yüksek seviyesini test ettikten sonra yüzde 3,17 seviyelerine çekildi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 4,60'ı aşarak 15 ayın zirvesine çıkarken, İngiltere'nin 10 yıllık tahvil getirileri de yüzde 5,165 seviyesine ulaştı.

Paris'te bir araya gelen G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının ana gündem maddesi de Orta Doğu'daki gelişmeler ve bunun küresel ticarete etkileri oldu. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde piyasalardaki durumdan endişeli olduğunu belirtirken, Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel merkez bankalarının piyasaları sakinleştirmek için "çok daha fazlasını" yapabileceğini ifade etti.

Yakıt maliyetleri havacılık hisselerinde baskı oluşturdu

Şirket hisselerinde ise ABD merkezli yatırım bankası Citigroup'un, savunma sanayisi hisselerindeki son düşüşlerin abartılı olduğunu açıklaması üzerine Alman savunma şirketi Rheinmetall'ın hisseleri yaklaşık yüzde 5 değer kazandı.

Yüksek yakıt maliyetleri, hava yolu şirketleri üzerinde baskı oluşturdu. Ryanair, mart ayında biten mali yılda net karını yüzde 40 artırarak 2,3 milyar avroya çıkardığını açıklasa da yüksek petrol maliyetlerine karşı hazırlandıklarını duyurdu. Şirket hisseleri yüzde 3,3 düştü.

Lufthansa, Fraport ve TUI hisseleri de yüzde 1,5 ile yüzde 3 arasında değer kaybetti.

Çin ekonomisinin nisan ayında beklentilerin altında kalarak ivme kaybetmesi, Asya pazarında yoğun faaliyet gösteren Alman otomotiv şirketleri Mercedes-Benz, BMW ve Volkswagen hisselerini olumsuz etkiledi. Bu hisseler, genel piyasa rallisinin dışında kalarak günü kayıpla kapattı.

Bitcoin yüzde 2'den fazla düştü

Öte yandan, askeri ve jeopolitik risklerin tırmanması, dijital varlık piyasasında da satış baskısına yol açtı. En büyük kripto para birimi bitcoin, cuma günü başlayan düşüş trendini sürdürerek yüzde 2'den fazla değer kaybıyla 77 bin doların altına geriledi. Analistler, Orta Doğu'da yaşanacak olası bir askeri tırmanışın kripto piyasasındaki toparlanmayı tamamen durdurabileceği uyarısında bulundu.