Avrupa borsaları İtalya hariç haftayı düşüşle kapattı
Avrupa borsaları, İtalya hariç haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,53 değer kaybederek 516,45 puana geriledi.
Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 düşerek 20.405,92 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 değer kaybıyla 7.409,57 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 gerileyerek 8.300,33 puana indi.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,09 artarak 34.888,79 puana çıktı.
Avro/dolar paritesi TSİ 20.19 itibarıyla yüzde 0,25 değer kazanarak 1,049 seviyelerinden işlem gördü.
Avrupa piyasaları, Almanya ve İngiltere'den gelen verileri olumsuz karşıladı.
Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'nın ihracatı, ABD ve Çin'den gelen talepteki daralmanın etkisiyle ekimde aylık bazda yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde geriledi.
İngiltere ekonomisi de ekimde sanayi üretimindeki düşüşün etkisiyle aylık bazda yüzde 0,1 küçüldü.
Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ekimde, eylüle göre sabit kalırken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,2 düştü.