Avrupa borsaları İtalya hariç negatif seyrediyor

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ABD ile İran arasındaki gerilim devam ederken dün İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran gemilerine yönelik deniz ablukasına katılan ABD'ye ait uçak gemisi ile muhrip gemiyi balistik füzelerle hedef aldığını açıkladı.

Ayrıca İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Umman ile Hürmüz Boğazı'nın giriş ve çıkışının İran'ın kontrolünde olacağı yeni koridorla ilgili anlaşmanın ilerleyen günlerde imzalanacağını duyurdu.

Orta Doğu'da devam eden gerilimin etkisiyle yüksek seyreden enerji fiyatları, Avrupa ekonomilerini etkiliyor.

Öte yandan gözler, yeni haftada Avrupa Merkez Bankasının (ECB) alacağı para politikası kararlarında olacak.

Analistler, söz konusu durumun Avrupa'da endeks vadeli kontratların haftaya negatif bir başlangıç yapmasında etkili olduğunu belirterek, hafta içinde ECB'nin faiz kararının ardından Başkan Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da sanayi üretimi beklentilerin aksine aylık bazda yüzde 1,1, yıllık bazda ise yüzde 1,6 azaldı.

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yıl sonuna kadar iki faiz artışına gitme ihtimalinin fiyatlanmaya devam ettiğini bildirdi.

Diğer yandan Almanya'da sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi, Saksonya-Anhalt'ta düzenlenen eyalet meclisi seçimlerini yüzde 43,8 oy alarak kazandı ancak tek başına iktidara gelmesi için gerekli çoğunluğu elde edemedi.

Söz konusu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında saat 10.50 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 azalışla 647 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 10.795 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 25.937 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 52.125 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 8.256 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 azalışla 19.983 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde büyüme verilerinin takip edileceğini belirtti.