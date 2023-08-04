Avrupa borsaları, İtalya hariç yükselişle kapandı
Avrupa borsaları, yatırımcıların şirket gelirlerine ilişkin beklentilerinin etkisiyle günü İtalya hariç yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,31 artışla 459,36 puana ulaştı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 artarak 7.564,37 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,75’lik artışla 7.315,07 puana yükseldi.
Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,37 artışla 15.951,86 puandan kapandı.
Öte yandan İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,41’lik düşüşle 28.586,37 puandan kapandı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.07 itibarıyla yüzde 0,81 yükselişle 1,103 seviyelerinde seyrediyor.