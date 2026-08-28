Avrupa borsaları Jackson Hole mesajları sonrası günü yükselişle tamamladı

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Küresel piyasalarda gözlerin çevrildiği Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelen mesajlar ve ABD'li teknoloji şirketlerinin olumlu finansal sonuçları, Avrupa hisse senedi piyasalarında alıcılı bir seyir oluşturdu.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,55 değer kazanarak 655,45 puana çıktı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,98 artışla 8.401,18 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,67 yükselişle 52.616,12 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 kazançla 10.824,26 puana ulaştı.

Almanya'da DAX 40 endeksi ise gün içinde 26.618,74 puana kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Endeks, günü yüzde 0,77 artışla 26.569,99 puandan tamamlayarak haftalık bazda yüzde 1,5'in üzerinde değer kazandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,50 azalışla 1,159 seviyesinden işlem gördü.

- Fed Başkanı Warsh'un mesajları piyasaları hareketlendirdi

Avrupa borsalarında yükselişte, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un, Jackson Hole'daki merkez bankacıları toplantısında yaptığı açıklamalar etkili oldu.

Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı veren Warsh, belirli bir faiz politikası taahhüdünde bulunmasa da enflasyonun yüzde 2'lik hedefe doğru gerilememesi durumunda bankanın harekete geçmek (faiz artırımı) zorunda kalacağını belirtti.

Analistler, Warsh'un selefi Jerome Powell'ın finansal piyasalara önceden yönlendirme yapma yaklaşımından bilinçli olarak uzaklaştığına dikkati çekti.

Warsh'un şahin tonlu açıklamalarının ardından tahvil piyasalarında hareketlilik yaşandı. Kısa vadeli ABD hazine tahvili getirileri yükselirken, 2 yıllık tahvil getirileri 10 baz puana yakın artış gösterdi.



Fed, bir sonraki faiz kararını 16 Eylül'de açıklayacak.

- Nvidia ve Salesforce dopingi

Hafta genelinde Wall Street'te Nvidia ve Salesforce gibi büyük ABD teknoloji şirketlerinin iyimser bilanço açıklamaları ve güçlü gelecek öngörüleri küresel teknoloji hisselerini destekleyerek Avrupa piyasalarındaki pozitif havayı besledi.

- Petrol fiyatlarında yön arayışı sürüyor

Orta Doğu'daki karmaşık jeopolitik riskler nedeniyle petrol fiyatları haftanın son gününde yön arayışına girdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yeni bir müzakere turunu reddetmesi ve Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt'in yaptırımların süreceğini açıklamasıyla perşembe günü yüzde 2 yükselen petrol fiyatları, cuma günü hafif geriledi.

Brent petrolünün Kasım 2025 vadeli varil fiyatı ve ekim Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,45 azalarak sırasıyla 88,06 dolar ve 83,16 dolara geriledi.