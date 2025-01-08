Avrupa borsaları karışık seyirle günü tamamladı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,19 değer kaybederek 513,67 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 düşüşle 7.452,42 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,05 değer kaybıyla 20.329,94 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,49 artışla 35.108,74 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 yükselerek puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.57 itibarıyla yüzde 0,33 düşüşle 1,03 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalar ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın ilave gümrük vergilerini uygulama planlarından geri adım atmayacağını açıklamasının ardından karışık seyrederken, Avrupa borsaları da Avro Bölgesi'nde tüketici güvenindeki gerilemenin ardından günü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin orta vadeli enflasyon beklentileri yükselişini ikinci aya taşıdı. Bu gelişmelerle Avrupa'da da resesyon endişeleri ana ekonomik gündem maddelerinden olmayı sürdürürken, son aylarda yeniden güç kazanan enflasyon dikkati çekiyor.

Şirket haberleri tarafında, enerji şirketi Shell'in 2024'ün son çeyreğine ilişkin sıvılaştırılmış doğal gaz üretim görünümünü düşürmesi, petrol ve doğal gaz ticareti sonuçlarının önceki çeyreklik dönemlere göre daha zayıf kalacağı değerlendirmesinde bulunmasının ardından şirketin hisseleri günü yüzde 1,7 düşüşle tamamladı.

Avrupalı yenilenebilir enerji şirketi Vestas'ın hisselerinde yüzde 7,7, Siemens Energy'nin hisselerinde yüzde 5,96 ve Orsted'in hisselerinde yüzde 3,36 değer kaybı oldu.