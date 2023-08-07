Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
Avrupa borsaları, hafta içinde açıklanacak ABD ve Çin’in enflasyon verilerine ilişkin beklentilerle günü karışık seyirle tamamlandı.
Piyasalarda Çin’den çarşamba, ABD’den perşembe gelecek tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verileri bekleniyor.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,09 artışla 459,68 puana ulaştı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06’lik artışla 7.319,76 puana yükseldi.
Öte yandan İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 azalarak 7.554,49 puana, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,01 değer kaybederek 15.950,76 puana geriledi.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,14’lük düşüşle 28.547,61 puandan kapandı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.17 itibarıyla yüzde 0,136 azalışla 1,10 seviyelerinde seyrediyor.