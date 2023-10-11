Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,15 artışla 453,16 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 düşüşle 7.620,03 puana geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,24 değer kazanarak, 15.460,01 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,36'lık yükselişle 28.419,06 puana çıktı.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,44 düşüşle 7.131,21 puana indi.

Avro /dolar paritesi ise TSİ 20.39 itibarıyla yüzde 0,15'lik azalışla 1,059 seviyelerinden işlem gördü.

Piyasalar ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamalarına odaklanırken, İsrail-Filistin çatışmasının genişleme ihtimali risk iştahını artırıyor.

ECB'nin ağustos ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarına göre, Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin 12 ay için ortalama enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 3,4'ten yüzde 3,5'e, gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi de yüzde 2,4'ten yüzde 2,5'e yükseldi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 2,2 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen IMF-Dünya Bankası yıllık toplantıları kapsamında düzenlediği basın toplantısında, ülke ekonomisinin iyi bir rotada olduğunu belirterek, "ABD ekonomisi için temel senaryonun yumuşak iniş olduğunu düşünüyorum. Buna yönelik riskler tabii ki var ve küresel şoklar bu riskler arasında. Yumuşak inişin kesin olacağını söylemiyorum ama bunun en muhtemel rota olduğu yönündeki düşüncem devam ediyor." ifadelerini kullandı.

ABD'de yarın açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerinin yanı sıra haftalık işsizlik başvuruları, Hazine bütçe dengesi ve İngiltere'de sanayi üretimi verileri, yatırımcıların odağında bulunuyor.