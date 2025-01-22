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Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

AA
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Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,39 artarak 528,04 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,01 yükselerek 21.254,27 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,86 değer kazanarak 7.837,4 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 azalarak 8.545,13 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,57 gerileyerek 35.854,07 puana indi.

Euro/dolar paritesi TSİ 20.39 itibarıyla yüzde 0,12 düşüşle 1,04 seviyelerinden işlem gördü.

Böylece, Almanya'da DAX 40 endeksi bugün tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.

Bugün açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 88,2 seviyesinde ölçüldü.

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