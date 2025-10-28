  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
Takip Et

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları, günü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,22 düşüşle 575,76 puana geriledi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
Takip Et

 

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,12 değer kaybederek 24.278,63 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 azalarak 8.216,58 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44 değer kazanarak 9.696,74 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,51 yükselerek 43.128,53 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.30 itibarıyla yüzde 0,16 yükselişle 1,166 düzeyinde seyrediyor.

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında yapılacak görüşme ve Fed'in faiz kararı öncesinde karışık seyrederken, Avrupa borsalarında Avrupa Merkez Bankasının bu haftaki para politikası toplantısı takip ediliyor.

Borsa Haberleri
New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası yükselişle açıldı
Borsa, Cumhuriyet Bayramı arifesinde günü yükselişle tamamladı
Borsa, Cumhuriyet Bayramı arifesinde günü yükselişle tamamladı
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Çin’de borsalar 10 yıl sonra yeniden zirvede!
Çin’de borsalar 10 yıl sonra yeniden zirvede!
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Bankalarla düştü: Borsa İstanbul'da yüzde 1'e yakın kayıp
Bankalarla düştü: Borsa İstanbul'da yüzde 1'e yakın kayıp