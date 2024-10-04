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Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

Haber Merkezi
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Avrupa borsaları karışık seyrediyor
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Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 yükselişle 516,9 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi dünkü kapanışının hemen üzerinde 19.074 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 8,276 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 primle 33.323 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 7.491 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yatay seyirle 11.622 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki gerilim ve ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye yönelik karışık sinyaller vermesiyle temkinli bir seyir izlenirken, bugün ABD'nin istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançların takip edileceğini kaydederek, verilerden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

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