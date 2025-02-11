Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 545,64 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 21.899 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,2 değer kazancıyla 8.783,74 puanda bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 37.212 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 azalışla 12.693,20 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kazançla 8.019,70 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife açıklamaları fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, Avrupa Birliği (AB), ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulamasının makul bir gerekçesinin olmadığını, böyle bir durumda Avrupalıları haksız önlemlerden koruyacaklarını bildirdi.

AB Komisyonu, konuya ilişkin dün yazılı açıklama yayımladı. Bu aşamada AB ürünlerine ek tarifelerin uygulanmasıyla ilgili ABD'den resmi bir bildirim alınmadığı belirtilen açıklamada, "AB, ihracatına tarife uygulanması için hiçbir gerekçe görmüyor. Avrupa'daki işletmelerin, çalışanların ve tüketicilerin çıkarlarını haksız önlemlerden korumak için tepki göstereceğiz." değerlendirmesi yapıldı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, dün yaptığı açıklamada, AB Komisyonuna, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına ilave vergi uygulama girişimine karşı harekete geçme çağrısında bulundu. Barrot, "Çıkarlarımızı savunmak söz konusu olduğunda, herhangi bir tereddüdümüz olmamalı. Avrupa Birliği ile ticaret savaşına girmek kimsenin yararına değil." ifadesini kullandı.

Analistler, bugün bölge genelinde veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.