Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 552,24 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 22.295,98 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 8.664,17 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 38.312 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 kayıpla 12.928,5 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 kazançla 8.143,64 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin ekonomi ve ticaret politikalarının enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik endişeler ve devam eden politika belirsizliklerinin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor. Analistler, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin dış ve tarife politikasına ilişkin gelişmeler ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi konusunda atılan adımlara yönelik haber akışının yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini söyledi.

Bu gelişmelerle Avrupa tarafında ise karışık bir seyir öne çıkarken, bugün gözler bölgedeki yoğun veri gündemine çevrildi. Bölge genelinde bugün açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinden alınacak sinyallerin bölgedeki imalat aktivitesi hakkında daha çok bilgi vermesi bekleniyor.

Analistler, Trump politikalarıyla değişebilecek ticaret ve ekonomi stratejilerinin gelecek dönemde imalat sanayi aktivitesi üzerinde etkili olabileceğini belirterek, ABD'nin tarife söylemlerinin bölgenin odağında olduğunu ifade etti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, dün yaptığı açıklamada Başkan Trump'ın yeni gümrük vergileri uygulayacağına ilişkin söylemlerinin arttığı dönemde, ABD'nin Avrupa ile ticaret savaşına girmesi halinde kaybedeceği çok şeyin olacağını belirtti.

Almanya'da pazar günü yapılacak ve 5 adayın başbakan olmak için yarışacağı erken genel seçimler de yakından izleniyor. Ülkede 2021'de kurulan koalisyon hükümeti kendi içindeki anlaşmazlıklar ve çatışmalar sebebiyle 3 yıl sonra dağılmıştı.

Bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de ocak ayına ilişkin perakende satışlar aylık bazda yüzde 1,7 artarken yıllık yüzde 1 yükseldi. Günün geri kalanında, dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin yanı sıra ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve ikinci el konut satışları takip edilecek.