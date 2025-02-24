Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 düşüşle 553,58 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 artışla 22.379,65 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,1 yükselişle 8.670,15 puanda bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 38.384 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 kazançla 12.979,81 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 kayıpla 8.119,44 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD'nin gümrük vergisi ve korumacı ticari politikalarının sonuçlarına ilişkin endişelerle yeni haftaya negatif seyirle başladı.

Avrupa tarafında ise karışık seyir öne çıkarken, yatırımcıların odağı Almanya'daki erken genel seçimlere yönelik haber akışına çevrildi.

Almanya Seçim Kurulunun açıkladığı geçici resmi sonuçlara göre, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri yüzde 28,6 ile genel seçimi önde tamamladı.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi bir önceki seçimlere göre oy oranını 10,4 puan artırarak yüzde 20,8 ile ikinci sırada yer alıyor. Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 16,4 oy oranıyla üçüncü, Yeşiller Partisi ise yüzde 11,6 ile dördüncü sırada bulunuyor.

Almanya seçimlerinde zaferini ilan eden CDU/CSU partilerinin başbakan adayı Friedrich Merz, önceliğinin Avrupa'yı güçlendirmek ve ABD'den bağımsızlıklarını elde etmek olduğunu söyledi.

Analistler, Merz'in başbakanlık görevine başlayabilmesi için koalisyon görüşmelerinde diğer partileri ikna etmesi gerekeceğini, konuya ilişkin haber akışının piyasaların odağında olduğunu kaydetti.

Öte yandan, bugün Euro Bölgesi'nde açıklanacak ocak ayına ilişkin tüketici enflasyonu da yakından takip ediliyor.

Bugün açıklanacak enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin bölge ekonomisi hakkında daha çok bilgi verebileceğini ifade eden analistler, enflasyon verisinin Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek dönemde izleyeceği patikaya yönelik fiyatlamaları etkileyebileceğini belirtti.

Jeopolitik gelişmeler tarafında ise Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi konusunda atılan adımlara yönelik haber akışı izlenmeye devam ediyor.

Bugün Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve Euro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verileri takip edilecek.