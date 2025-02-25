Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 yükselişle 554,2 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyirle 22.414 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artışla 8.668 puanda bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 38.549 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 primle 13.052 puandan ve Fransa'da CAC 40 önceki kapanışın hemen altında 8.088 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin izlediği ticaret politikasına yönelik belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor. Bu gelişmelerin etkisiyle Avrupa borsalarında ise karışık bir seyir izleniyor.

Almanya'da imalat aktivitesindeki daralma ana gündem maddelerinden olmayı sürdürürken, 2024'ün son çeyreğinde ülke ekonomisinin daralmaya devam etmesi öngörülüyor. Öte yandan bugün açıklanan büyüme verilerine göre Almanya'da 4. çeyrek GSYH çeyreklik yüzde 0,2, yıllık yüzde 0,4 azalarak beklentilere paralel gerçekleşti.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) dün yayımladığı şubat ayı raporunda Alman sanayisinin geleceğinin belirsizliğini koruduğu belirtilerek, yüksek seviyedeki ekonomik belirsizlik ile şu anda çok düşük olan kapasite kullanımının yatırımlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği ifade edildi.

Yılın ocak-mart döneminde ekonomide hafif bir toparlanma beklendiğine yer verilen raporda, "Devam eden zayıf ekonomik eğilime rağmen Alman ekonomisi 2025'in ilk çeyreğinde hafif bir büyüme kaydedebilir. Sanayi, kış çeyreğinde öncekine kıyasla büyümede daha az engelleyici olabilir ve inşaat sektörü bir önceki çeyrekle yaklaşık aynı seviyede kalabilir." ifadeleri yer aldı.

Bu arada, ülkedeki erken genel seçimlerin sonuçlarına yönelik haber akışı takip edilmeye devam ederken, seçimlerden galip çıkan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile hükümeti kurmak istediklerini söyledi.

Hükümeti kurma görevinin CDU/CSU'da olduğunu vurgulayan Merz, meclisteki sandalye dağılımına bakıldığında CDU/CSU ve SPD'nin toplamda 328 milletvekili sayısıyla koalisyon hükümetini kurabileceğine işaret etti. Bugün ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edilecek.