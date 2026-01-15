Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa piyasalarında saat 11.50 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 613,2 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazanarak 10.191 puanmdan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 45.839 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 yüzde 0,3 düşüşle 8.307 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,3 değer kaybederek 17.647 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 25.293 puan seviyesinde bulunuyor.

Euro Bölgesi'nde, ABD'nin Grönland'a yönelik adımlarına ilişkin haber akışı yatırımcılar tarafından yakından ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı gelişmiş çiplere yüzde 25 tarife uygulanmasını öngören kararnameyi imzalaması da fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

Öte yandan Trump'ın İran'da protestocuların öldürülmesinin durdurulduğunu duyduğunu söylemesinin ardından jeopolitik riskler azalırken bu durum ABD'nin askeri müdahale olasılığını düşürerek piyasalardaki risk algısını azalttı.

Trump ayrıca, Fed genel merkezinin tadilatı için yapılan maliyet aşımlarına ilişkin cezai soruşturmaya rağmen, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Jerome Powell'ı görevden alma planı olmadığını kaydederek Fed'e dair gerilimi de düşürdü.

ABD Başkanı Trump, ülkesinin Grönland'ı alması halinde NATO'nun daha güçlü ve etkili olacağını öne sürmüştü. Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland ise daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Avrupa ülkelerinden ABD'nin talebine karşı tepkiler devam ederken Danimarka Savunma Bakanlığı, Trump'ın Grönland'a yönelik söylemlerini sürdürmesi üzerine Ada'daki askeri varlığını artırma kararı aldığını duyurdu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Grönland'ın egemenliğinin ihlal edilmesi halinde, "bunun eşi benzeri görülmemiş" zincirleme sonuçları olacağını söyledi.

Analistler, jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra Euro bölgesinde sanayi üretimi, dış ticaret dengesi ve ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.