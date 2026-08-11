Avrupa borsaları karışık seyrediyor

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Avrupa'da piyasalar, ABD ile İran arasında süren görüşmelerin henüz barışla sonuçlanmaması ve Hürmüz Boğazı kaynaklı petrol fiyatlarının yeniden artış göstermesiyle artan enflasyonist baskılarla karışık seyrediyor.

Orta Doğu'daki belirsizlik ortamı risk iştahı üzerinde etkili olmaya devam ederken, gerilimlerin gölgesindeki Hürmüz'deki gemi trafiğinin günden güne azalması, enerji arzına ilişkin endişeleri canlı tutuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşamamaları durumunda bu ülkeye yönelik büyük bir saldırı yapma ihtimallerinin halen olduğunu dile getirdi.

İran'ın bir anlaşmaya imza atmak için savaş tazminatı talep ettiğini belirten Trump, asıl Tahran'ın tazminat ödemesi gerektiğini savundu. Trump'ın bu açıklaması, bölgede anlaşmanın sürüncemede kalabileceğine ilişkin değerlendirmeleri öne çıkardı.

İran'ın ise Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam edeceğine yönelik tutum sergilemesi, enerji arzı konusundaki endişeleri artırarak petrol fiyatlarının yönünü yukarı çevirmesine neden oldu. Dün ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5 artışla 87,7 dolara çıktı.

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Hürmüz Boğazı'ndan sevkiyatlara ilişkin belirsizliklerin etkisiyle yüzde 8 yükseldi. Bugünkü veri takvimi sakin olan bölgede, dün açıklanan verilere göre Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, ağustosta 4 puanlık artışla 0,9 seviyesinde ölçüldü.

Avrupa aşırı sıcaklarla mücadele ediyor

Hollanda merkezli Triodos Bank'ın çalışmasında, Avrupa'da bu yaz etkili olan aşırı sıcaklar ve uzun süreli kuraklığın Avrupa Birliği (AB) ekonomisine yaklaşık 180 milyar euro zarar vereceği ve bu yıl için öngörülen ekonomik büyümeyi ortadan kaldıracağı bildirildi.

Aşırı sıcaklardan en fazla Fransa'nın etkilenmesinin beklendiği ifade edilen çalışmada, tekrarlayan sıcak hava dalgalarının ülkede GSYH'yi yaklaşık yüzde 1,4 azaltarak ekonominin yıllık bazda yüzde 0,6 daralmasına yol açabileceği öngörüldü.

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) ile Avrupa ülkelerinin meteoroloji kurumlarının tahminlerine göre, bu hafta Fransa, Almanya, Hollanda ve İngiltere başta olmak üzere kıtanın geniş kesimlerinde sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor.

İngiltere ve Fransa'da yılın beşinci sıcak hava dalgası olarak değerlendirilen aşırı sıcaklıkların özellikle Batı Avrupa'da etkili olması öngörülüyor. Yeni sıcak hava dalgasıyla bazı bölgelerde gündüz sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Söz konusu sıcaklıklar bölgede kuraklık riskini artırırken, tarımsal faaliyetler başta olmak üzere ekonomiyi etkiliyor.

Bu gelişmelerle Avrupa piyasalarında saat 10.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 yükselişle 660,7 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 10.845 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 53.769 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,25 artışla 20.233 puanda bulunuyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 26.318 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi de önceki kapanışa göre yüzde 0,1 kayıpla 8.719 puanda işlem görüyor.

Analistler, günün geri kalanında Euro Bölgesi'nde veri gündeminin sakin olacağını belirtti.