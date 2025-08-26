Avrupa borsaları kırmızıda! Trump’ın açıklamaları risk algısını yükseltti

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarife tehditleri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alması sonrası Avrupa borsaları negatif seyrediyor.

Avrupa borsaları negatif bölgede

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1 azalışla 553,40 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 24.043 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 kayıpla 9.250 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,3 düşüşle 42.681 puanda bulunurken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 azalışla 15.115 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,1 değer kaybıyla 7.681 puan seviyesinde seyrediyor.

Trump'ın tehditleri risk algısını yükseltti

Küresel piyasalar Trump'ın açıklamalarının ardından negatif seyir izlerken, yeni tarife tehditleri ve Cook'un görevden alınması piyasalarda risk algısını yeniden artırdı.

Piyasalar Trump'ın hamlelerini negatif fiyatlıyor

Trump, dün sosyal medya hesabından, Cook'un, bir veya daha fazla mortgage sözleşmesinde yanlış beyanlarda bulunmuş olabileceğini öne sürerek görevden alındığını duyurdu.

Öte yandan Trump, dijital hizmet vergisi uygulayan ülkelerin bu vergileri kaldırmamaları halinde ek tarifeler getireceğini, ayrıca ABD'nin yüksek korumalı teknoloji ve çip ihracatına kısıtlamalar uygulayacağını belirterek yeni tarife tehditlerinde bulundu.

Yeni tarife tehditleri ve Cook'un görevden alınması Avrupa endeksleri üzerinde etkili olurken, imalat sanayisindeki zayıflama başta olmak üzere büyüme açısından giderek kırılgan hale gelen Avro Bölgesi, ticari gelişmelerden en fazla etkilenen bölgeler arasında yer alıyor.

Jeopolitik tarafta ise Trump, Ukrayna ile anlaşmaya varılamaması halinde Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacağını yineleyerek, "Gelecek bir iki hafta içinde ne olacağını göreceğiz, anlaşma olmazsa o zaman çok güçlü bir şekilde müdahale edeceğim." dedi.

ABD tarafında takip edilecek veriler

Analistler, bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri, konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.