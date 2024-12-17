Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 düşüşle 512,7 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyirde 20.306,1 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 8.201 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,8 kayıpla 34.479 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 gerilemeyle 7.332 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,7 düşüşle 11.708 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararları öncesinde negatif bir seyir izleniyor.

Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon konusunda soru işaretleri oluşturması, gelecek dönemde atılacak adımlara ilişkin belirsizlikleri artırıyor.

Avrupa borsalarında da satıcılı bir seyir öne çıkarken, Almanya'da devam eden hükümet krizine yönelik haber akışı yakından takip ediliyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un dün Federal Mecliste yapılan oylamada güvenoyu alamaması üzerine ülkede erken seçim süreci başladı.

Gelişmelerin ardından, Almanya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kerstin Gammelin'in sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Steinmeier'in Şansölye Scholz'u kabul ettiği ve Scholz'un, Cumhurbaşkanı'na meclisin feshedilmesini önerdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanının meclisin feshedilmesine ilişkin kararı vermesi için 21 gün zamanı bulunduğunu aktaran Gammelin, Steinmeier'in bu kararı vermeden önce Federal Meclisteki partilerin grup başkanlarıyla görüşeceğini ifade etti.

Analistler, bölge genelinde resesyon endişelerinin devam ettiğini belirterek, özellikle imalat sanayinde devam eden zayıflığın öncelikli risklerden biri olduğunu ifade etti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamaları da yakından takip edilirken, dün açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Christine Lagarde, ocakta gevşeme döngüsünün devam edebileceği sinyalini verdi.

Değişen ortamın, ECB'nin mevcut politika duruşu ve bunun gelecekteki yönelimiyle ilgili kararlar almaya ittiğini belirten Lagarde, "Mevcut politika duruşu kısıtlayıcı. Ancak gelen veriler temel çizgimizi teyit etmeye devam ederse bu durum gidişatı daha da netleştirecek ve faiz oranlarının daha da düşürülmesi konusunda elimizi rahatlatacak." ifadelerini kullandı.

Bugün, Almanya ile Euro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi, ABD'de sanayi üretimi, perakende satışlar ve kapasite kullanım oranı takip edilecek.