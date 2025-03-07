Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 düşüşle 553,12 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,8 azalışla 23.027 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 8.631 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,8 azalışla 38.462 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 düşüşle 13.139 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,12 kayıpla 8.101 puandan işlem görüyor.

Avrupa borsalarında satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife yaklaşımındaki değişimlerin belirsizlikleri artırması ve makroekonomik verilerden alınan sinyaller piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB), dün üç temel politika faizini 25 baz düşürdü. ECB, banka mevduat faiz oranını yüzde 2,75'ten 2,50'ye indirdi. Banka, refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de 25 baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 2,65 ve yüzde 2,90'a çekti.

Böylece, para politikasına yönelik yılın ikinci toplantısında refinansman faizi ve marjinal fonlama faizi için Mart 2016'dan, mevduat faizi için de Eylül 2019'dan bu yana altıncı indirim yapılmış oldu.

Bununla birlikte, ECB Başkanı Christine Lagarde, faiz kararının ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Euro Bölgesi'nde imalat sanayisinin ekonomik büyümenin önünde engel teşkil ettiğini dile getiren Lagarde, bunun yanında iş gücü piyasasının sağlamlığını koruduğunu ve işsizlik oranının tarihsel olarak düşük seviyede olduğunu vurguladı. Lagarde, "Belirsizlik, yatırımları engelliyor. Ticaret gerilimleri, büyümeyi düşürebilir." dedi.

Ekonomik büyüme üzerindeki risklerin aşağı yönlü olduğunu aktaran Lagarde, küresel ticarette gerilimlerin büyümeyi aşağı yönlü baskılayacağını kaydetti.

Lagarde, daha fazla savunma ve altyapı yatırımlarının Euro Bölgesi'nde büyümeyi artırabileceğini dile getirerek, bunun aynı zamanda enflasyon için de geçerli olduğunu söyledi.

Almanya'da ocak ayı fabrika siparişleri aylık yüzde 7 azalışla öngörülerden fazla geriledi.

Günün geri kalanında Fed Başkanı Powell'ın konuşması, tarım dışı istihdam ve Euro Bölgesinde büyüme verileri takip edilecek.