Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 düşüşle 552,64 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 azalışla 23.259,41 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 8.669,17 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 39.454 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 kayıpla 13.273,71 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 azalışla 8.101,24 puanda bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi ve ticaret politikalarındaki korumacı yaklaşımının yanı sıra jeopolitik risklerin devam etmesiyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararlarına çevrildi.

Avrupa borsaları ise yeni güne satış ağırlıklı bir seyirle başlarken, bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Bölgede Rusya-Ukrayna savaşında barış sağlanmasına ilişkin gelişmeler de yakından takip edilirken, Almanya'da Federal Meclis, yüksek savunma harcamalarının önünü açmak için borç kurallarına muafiyet getiren ve 500 milyar avroluk bir altyapı ve iklim fonunun kurulmasını sağlayacak mali paketi onayladı.

Fitch Ratings'in, "Almanya'nın Harcama Planları Jeopolitik ve Büyüme Zorlukları için Mali Alanı Kullanma İsteğini Gösteriyor" başlıklı analizinde, ek harcamaların ülkede ekonomik büyümeyi destekleyeceği ve rekabet gücünü artıracağı yönünde beklentilerin oluştuğu aktarıldı.

Ayrıca kuruluş, Almanya'nın "AAA" kredi notunun altyapı ve savunma için yapacağı büyük borçlanmanın reformlarla dengelenmemesi veya büyümede kalıcı bir iyileşmeye yol açmaması durumunda uzun vadede baskı altında kalabileceğini bildirdi.