Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 düşüşle 537 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 azalışla 23.156 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 8.802 puandan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 39.134 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 kayıpla 7.601 puan seviyesinde, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,8 gerilemeyle 13.831 puanda bulunuyor.

ABD'nin Orta Doğu'daki gerilime dahil olup olmayacağına yönelik belirsizlikler küresel piyasaları baskılarken, ABD'nin ticaret tarifelerinin enflasyonu artırabileceği ve büyümeyi yavaşlatabileceği endişeleri, ABD Merkez Bankası (Fed) ve yatırımcıların gelecek projeksiyonlarını etkiliyor.

Bununla birlikte, BoE'nin bugün açıklanacak para politikası kararlarında politika faizini yüzde 4,25 seviyesinde sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metninde Bankanın gelecek projeksiyonların ilişkin sinyaller aranacak.

Öte yandan, Euro Bölgesi'ndeki vergi düzenlemeleri de yatırımcıların odağında bulunuyor. Avrupa Birliği (AB) kurumları, şirketlerinin büyük kısmını sınırda karbon vergisi kapsamından çıkaracak mevzuat basitleştirme planında anlaştı.

Kurallarda yapılacak değişiklikle sınırda karbon vergisi kapsamına giren ürünlerde yılda 50 tonun altında ithalat yapan firmaların CBAM şartlarından muaf tutulacağı kaydedildi.

Analistler, söz konusu düzenlemenin şirketlerin ticari süreçlerini hızlandıracağını kaydederek, aynı zamanda şirketlerin ticaret maliyetlerine olumlu yansıyacağını ifade etti.

Bu gelişmelerin yanı sıra Orta Doğu'daki gerilimlere ilişkin bölgedeki merkez bankası yetkililerinin açıklamaları takip edilirken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, İsrail ile İran arasındaki anlaşmazlığın ABD'nin ticaret politikasından kaynaklanan riskleri artırdığı bir ortamda ECB'nin para politikası kararlarında esnek bir yaklaşım sergileyeceğini söyledi.

Bugün Euro bölgesinde ve ABD'de yoğun veri gündemi takip edilecek.