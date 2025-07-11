Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 azalışla 549,4 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 24.267 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 8.959 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,1 düşüşle 40.125 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 gerilemeyle 14.068 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 7.851 puanda bulunuyor.

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump 1 Ağustos'tan itibaren Kanada ürünlerine, sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 35 gümrük vergisi uygulanacağını belirterek, yüksek oranlardan kaçınmak için başka ülkeler üzerinden aktarılan malların daha yüksek tarifelere tabi olacağını kaydetti.

Analistler, ABD ve Avrupa arasında ticaret görüşmelerinin devam edebileceğine ilişkin olumlu haber akışlarına karşın, Trump'ın son açıklamalarının Avrupa tarafında da endişeleri artırdığını belirtti.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre İngiltere'de mayıs ayına ilişkin Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) aylık yüzde 0,1 azaldı. Aynı dönemde İngiltere'de sanayi üretimi aylık yüzde 0,9, yıllık yüzde 0,3 azaldı. Ülkede dış ticaret açığı ise 21,69 milyar sterlin olarak kaydedildi.

Yakın zamanda İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves'e yönelik muhalafetin eleştirilerin yoğunlaştığına dikkati çeken analistler, kötü gelen büyüme verisinin ardından Reeves'a eleştirilerin tekrar artabileceğini ve bu durumun ülkede politik belirsizliğe yol açabileceğini söyledi.

Bu gelişmelerle İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz indirimine gideceğine yönelik öngörüler güç kazandı.

Bu arada sterlin/dolar paritesi de 1,3530 seviyelerine geriledi.

Analisteler, günün geri kalanında ABD'de federal bütçe dengesinin takip edileceğini ve Avrupa'da veri gündeminin sakin olduğunu ifade etti.