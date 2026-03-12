Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa piyasalarında saat 11.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 düşüşle 598,5 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 azalışla 10.282 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 23.507 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 azalışla 44.561 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,2 düşüşle 17.153 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 değer kaybederek 7.982 puandan işlem görüyor.

Orta Doğu'da devam eden çatışmalar fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, bu durum petrol piyasasında dalgalanmalara yol açarak hisse senedi piyasalarına da olumsuz yansıyor.

Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki dalgalanmaların enflasyon beklentilerini etkilemeye devam etmesi yatırımcıların odağında bulunuyor.

Ülkelerin stratejik petrol rezervlerini piyasaya sürme konusunda anlaşmaya varmasına karşın Irak petrol tankerlerinin ve Umman petrol tanklarının İran tarafından saldırıya uğramasıyla petrol fiyatları tekrar sert yükseldi. Bu durum küresel piyasalarda risk algısının artmasına neden oldu.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, dün, IEA üyesi ülkelerin 400 milyon varille kurumun tarihindeki en yüksek miktarda stratejik petrol rezervinin piyasaya sürülmesi konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.

ABD yönetimi, Stratejik Petrol Rezervi'nden 172 milyon varil petrolün piyasaya sürüleceğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, 400 milyon varil rezervin, petrol fiyatlarını önemli ölçüde düşüreceğini söyledi.

Analistler petrol rezervlerinin piyasaya sürülmesinin geçici bir önlem olabileceğini belirterek, petrol fiyatlarını düşürmenin tek yolunun jeopolitik gerilimlerin azalması olduğunu ifade etti.

Günün geri kalanında bölgede jeopolitik ve siyasi gelişmeler ile petrol fiyatlarının izlendiğini kaydeden analistler, ABD'de dış ticaret dengesi, işsizlik maaşı başvuruları, konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin de yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.