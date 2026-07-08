Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Orta Doğu'da yeniden duyulmaya başlanan patlama sesleri, piyasalardaki mevcut jeopolitik risk algısını artırdı. ABD ile İran heyetlerinin yeni tur görüşmeler için bir araya gelmesine kısa süre kala bölgede karşılıklı askeri hamlelerin sürmesi, jeopolitik risklerin fiyatlamalar üzerindeki etkisini belirginleştiriyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a ait 80'den fazla hedefin vurulduğunu açıkladı. Paylaşımda, kuvvetlerin konuşlu ve hazır durumda kalmaya devam ettiği vurgulandı.

İran cephesinden gelen açıklamada ise İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD saldırılarının mutabakat zaptını ihlal ettiğini belirterek, zorbalık ve baskıyla sonuca ulaşılamayacağını ifade etti.

Bu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında saat 10.15 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 azalışla 641,2 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 10.580 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 1,2 altında 25.188 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,8 kayıpla 52.080 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 8.368 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,1 düşüşle 19.430 puanda bulunuyor.

Avrupa'da siyasi gündem yoğunlaşıyor

Aşırı sağcı Reform UK Partisi lideri Nigel Farage, aldığı bağışları bildirmediğinin ortaya çıkmasının ardından milletvekilliğinden istifa ettiğini ancak kendisinden boşalan koltuk için yapılacak seçimde yeniden yarışacağını açıkladı.

Fransa'da ise temyiz mahkemesi, yolsuzluktan suçlu bulunan siyasetçi Marine Le Pen'e 1 yıl elektronik kelepçeyle ev hapsi cezası, 15 ay siyasetten men yasağı ve 100 bin avro para cezasına hükmetti.

Le Pen, Paris'teki yerel mahkemenin verdiği karara itiraz edip Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunacağını belirterek, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayım. Fikir değiştirmeyeceğim." ifadesini kullandı.

Bu arada analistler, Türkiye'de düzenlenen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nden gelecek haber akışının yakından takip edileceğini belirterek, günün geri kalanında ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantı tutanaklarının piyasaların odağında olduğunu kaydetti.