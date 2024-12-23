  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Avrupa Borsaları Noel tatili öncesi karışık seyirle kapandı
Takip Et

Avrupa Borsaları Noel tatili öncesi karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları, Noel tatili öncesindeki son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avrupa Borsaları Noel tatili öncesi karışık seyirle kapandı
Takip Et

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,14 artarak 502,91 puana ulaştı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 değer kaybıyla 7.272,32 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,18 azalarak 19.848,77 puandan kapandı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,08 azalışla 33.739 puana inerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 artışla 8.102,72 puana yükseldi.

Avrupa borsalarında Noel tatili öncesi bazı borsaların erken kapanması ve Noel günü de kapalı kalacak olması nedeniyle bugün işlem hacimlerinin zayıf olması dikkati çekti.

Avro/dolar paritesi TSİ 20,16 itibarıyla yüzde 0,14 değer kaybıyla 1,041 seviyesinden işlem gördü.

Verilerde, İngiltere'de ekonomi yılın üçüncü çeyreğinde yatay seyir izledi.

Japon otomobil üreticileri Honda ve Nissan birleşme görüşmelerine başladıklarını doğruladı.

Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Bakan Işıkhan tarih vererek duyurduAsgari ücret ne zaman açıklanacak? Bakan Işıkhan tarih vererek duyurduEkonomi

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dezenflasyon süreci hızlanacakCumhurbaşkanı Erdoğan: Dezenflasyon süreci hızlanacakEkonomi

 

Borsa Haberleri
Borsa İstanbul'dan iki hisseye kredili işlem yasağı
Borsa İstanbul'dan iki hisseye kredili işlem yasağı
New York borsası haftaya karışık seyirle başladı
New York borsası haftaya karışık seyirle başladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
Borsaya yeni şirket geliyor: Talep toplama tarihleri belli oldu
Borsaya yeni şirket geliyor
Borsa'da halka arz etkisi: 1,5 ay sonra ilk
Borsa'da halka arz etkisi: 1,5 ay sonra ilk