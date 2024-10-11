Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 519,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 19.228 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde 8.239 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 artışla 34.146 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 primle 7.553 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,1 yükselişle 11.660 puandan işlem görüyor.

ABD enflasyonunda temkinli seyir

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme sürecinin hızını yavaşlatabileceğine yönelik endişelerle karışık bir seyir izleniyor.

Bir süredir ABD'de enflasyonist baskıların gücünü yitirdiğine yönelik artan güven, dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından yerini temkinli bir duruşa bıraktı.

ECB'nin gevşemeye devam etmesi bekleniyor

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) ise gelecek hafta yapacağı para politikası toplantısında gevşeme sürecine devam etmesi beklenirken, bölge genelinden gelecek enflasyon ve ekonomik aktiviteye yönelik veri akışı yakından takip ediliyor.

Bunun yanı sıra, dün açıklanan ECB'nin eylül ayı para politikası toplantı tutanakları ECB Yönetim Konseyi üyelerinin dezenflasyon sürecinin yolunda gitmesinden memnun olmalarına rağmen daha fazla politika gevşemesi konusunda temkinli bir duruş sergilediklerini ortaya koydu. Konsey üyelerinin değerlendirmelerinin yer aldığı tutanaklarda, ECB'nin fiyat baskıları göz önüne alındığında kademeli bir politika gevşemesini savunduklarını gösterdi.

Almanya enflaysonu sürpriz yapmadı

Öte yandan, Almanya'da eylül Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık olarak değişim göstermezken, yıllık bazda 1,6 artış ile beklentiler dahilinde gerçekleşti.

Analistler, bugün ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getirdi.